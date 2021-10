Atelier «pain au levain» Autre lieu, 16 octobre 2021, Genève.

Le samedi 16 octobre, partez à la découverte de l’univers du pain artisanal grâce à cette journée immersive dans le fournil de Levain aux Eaux-Vives. Le programme: 09h00-09h30 Introduction de Swiss Food Academy 09h30-10h30 Pétrissage 10h30-12h30 Théorie (céréales, fermentation, farine, etc.), comment faire son pain maison et tours 12h30-13h30 Repas 13h30-15h30 Tours et façonnage 15h30-16h30 Cuissons et questions Prenez un contenant pour garder du levain ainsi que de quoi repartir avec votre pain. L’atelier se déroulera au fournil de Levain: Levain Rue de Simplon 7 1207 Genève Le tarif de l’atelier est de 50.- par adulte (inclus les matières premières, le repas et deux professionnels). L’atelier dure 7h30. ATTENTION PLACES LIMITEES Pour plus d’informations sur l’atelier: [[reservation@swissfoodacademy.ch](mailto:reservation@swissfoodacademy.ch)](mailto:reservation@swissfoodacademy.ch) ou +41 22 558 06 56 Cet atelier est proposé dans le cadre du [Forum de l’alimentation durable](https://www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/automne-gout/forum-alimentation-durable)

