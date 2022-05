Atelier pain, 26 mai 2022, .

Atelier pain

2022-05-26 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-26

En famille ou entre amis, venez fabriquer votre pain avec le boulanger. Après avoir pétri la pâte et surveillé la chauffe du four, vous formerez votre pain puis visiterez le moulin en fonctionnement. Enfin, la cuisson au four à bois achèvera cet atelier convivial et vous pourrez repartir avec votre pain tout chaud.

Durée 3h30. Sur réservation.

En famille ou entre amis, venez fabriquer votre pain avec le boulanger. Après avoir pétri la pâte et surveillé la chauffe du four, vous formerez votre pain puis visiterez le moulin en fonctionnement. Enfin, la cuisson au four à bois achèvera cet…

En famille ou entre amis, venez fabriquer votre pain avec le boulanger. Après avoir pétri la pâte et surveillé la chauffe du four, vous formerez votre pain puis visiterez le moulin en fonctionnement. Enfin, la cuisson au four à bois achèvera cet atelier convivial et vous pourrez repartir avec votre pain tout chaud.

Durée 3h30. Sur réservation.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par