Atelier paillage cannage Frère Francès – Portes ouvertes CDTD Frère Francès, 3 avril 2022, Nantes.

2022-04-03

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : oui Tous publics

L’atelier de Paillage cannage CDTD Frère Francès participe aux Journées Européennes des Métiers d’ART les 2 et 3 avril prochains. L’atelier paillage cannage Frère Francès est un établissement adapté employant des chaisiers malvoyants travaillant à l’atelier de Nantes ou à leur domicile, appartenant à l’association Valentin Haüy. Nous sommes spécialisés dans la restauration de chaise et fauteuil en cannage : cannage français traversé, cannage chevillé collé ou cannage serti en paillage : recouvert en paille de seigle, jonc de mer, polychrome, corde danoise en rotin. Les JEMA sont pour nous l’occasion de faire découvrir notre savoir-faire et nos réalisations au sein de l’atelier du 46 boulevard Jules Verne. Mélanie, Mallory et Didier seront heureux de vous accueillir les 2 et 3 avril afin partager notre métier passion et pourquoi pas vous initier au cannage et rempaillage lors de ces journées atelier ouvert.

CDTD Frère Francès adresse1} Nantes 44300

0240522839 http://www.paillagecannagetraditionnel.com