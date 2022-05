ATELIER PADDLE YOGA AUX ORPELLIERES, 19 juin 2022, .

ATELIER PADDLE YOGA AUX ORPELLIERES

2022-06-19 09:30:00 – 2022-06-19 10:30:00

EUR 22 22 Posez votre ancre dans l’instant présent avec une séance du Yoga sur Paddle !

Allégez le corps et l’esprit à travers des postures qui invitent la souplesse, le renforcement musculaire et ..et bien sûr l’équilibre !

Bercé(e) par la rivière l’Orb, votre pratique est à l’abri des touristes, et dans le cadre serein de la réserve naturelle les Orpellières…un moment privilégié avec la nature avec Erika.

Séances accessibles à tous, débutants jusqu’aux plus avancés…

Minimum 3 personnes et maximum 6 personnes.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

dernière mise à jour : 2022-04-08 par