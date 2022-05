ATELIER PADDLE SUNSET AUX ORPELLIÈRES

ATELIER PADDLE SUNSET AUX ORPELLIÈRES, 17 juillet 2022, . ATELIER PADDLE SUNSET AUX ORPELLIÈRES

2022-07-17 18:00:00 – 2022-07-17 20:00:00 Venez profiter du calme de l’Orb pour une sortie en paddle au coucher du soleil.

