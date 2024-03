Atelier P.I.J : Discutons des violences sexuelles P.I.J de l’antenne didot (point d’information jeunesse) Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 15h30 à 17h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Entrée libre

Discutons des violences sexuelles dans un endroit bienveillant et safe à l’occasion du mois de l’égalité femmes-hommes.

Discutons des violences sexuelles

Rejoignez-nous pour un atelier de sensibilisation essentiel sur la reconnaissance des signes de violences sexuelles. Apprenez à identifier les signaux d’alerte et à soutenir les victimes dans un environnement sûr et accueillant. Cet espace ouvert, animé par l’équipe du PIJ, vise à vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour agir contre les violences sexuelles.

Ensemble, engageons-nous à créer un monde plus sûr et respectueux pour tous·tes.

P.I.J de l’antenne didot (point d’information jeunesse) 40 rue Didot 75014

Contact : +33177101217 contact.pijdidot@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/pijdidot?locale=fr_FR https://www.facebook.com/pijdidot?locale=fr_FR

CPA Angel Parra x ifac² Discutons des violences sexuelle