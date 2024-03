Atelier P.I.J : Brisons les barrières de la précarité Mensuelle Point d’information jeunesse (P.I.J) Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 15h30 à 17h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Participez à l’atelier jeunesse au P.I.J de l’antenne Didot.

Mois de l’égalité : « brisons les barrières de la précarité menstruelle »

Entrée libre

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil et d’information destiné aux jeunes de 15 à 30 ans. Notre principal objectif est de fournir aux jeunes des informations pratiques, des conseils, et un accompagnement dans divers domaines liés à leur vie quotidienne et à leur parcours personnel et professionnel.

Participez à l’atelier du PIJ de l’antenne Didot

« Brisons les barrières de la précarité menstruelle » afin de lever le voile sur les protections féminines.

La précarité menstruelle est un problème souvent ignoré, mais qui affecte des millions de femmes à travers le monde. Cette situation se caractérise par le manque d’accès aux produits d’hygiène menstruelle, ce qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé et le bien-être des femmes.

Les barrières de la précarité menstruelle sont multiples. Tout d’abord, il y a le coût élevé des produits d’hygiène menstruelle, qui peut représenter un fardeau financier pour de nombreuses femmes, en particulier celles vivant dans la pauvreté. Ensuite, il y a le manque d’informations et d’éducation sur la menstruation, ce qui peut contribuer à la stigmatisation et à la honte associées à ce phénomène naturel.

Pour briser ces barrières, nous créons un espace « safe » pour échanger sur les différentes protections qui existent et d’encourager la prise de parole sur ce sujet.

Point d’information jeunesse (P.I.J) 40 rue Didot 75014

Contact : +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra

CPA Angel Parra x ifac Atelier PIJ : brisons la précarité menstruelle