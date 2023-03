ATELIER OUVERT Atelier Ouvert, 31 mars 2023, Toulouse.

L’association Atelier Ouvert est un collectif d’artistes plasticiens et d’artisans d’Art installés rue Michel Ange à Toulouse depuis 2019.

Espace de création et de fabrication qui regroupe différents métiers : tapisserie d’ameublement, métiers du bois, céramique, mosaïque, arts plastiques et design.

​ Les membres du collectif ont à coeur de promouvoir et de mettre en avant leurs savoir-faire dans la création de pièces uniques et d’oeuvres singulières au service du fait main. Leur leitmotiv : créer tout en incitant le public à consommer autrement et en developant les reseaux de proximité.

​ Attaché à la mise en avant du patrimoine culturel et à la trasmission des savoirs, l’atelier organise des événements tels que des portes ouvertes, des stages, des marchés de créateurs, des expos-ventes…

Nathalie Collados (céramiste)

Hilde Segers (Céramiste)

Marta Anglada (céramiste)

Selma Ghachem (Mosaiste)

Julian Diaz (ébéniste)

Au printemps du fauteuil (tapisserie d’ameublement)

Atelier Ouvert 98 rue Michel Ange 31200 Toulouse

