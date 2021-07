Atelier ouvert – Sylvie Lesgourgues Audierne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Audierne.

Audierne Finistère

Au cœur du vieil Audierne se niche un atelier de peintre où l’artiste réside et travaille toute l’année. Elle y expose divers travaux de dessins, pastels et peintures autour de différents thèmes. Elle vous y accueille pour une présentation de son travail, une visite de son atelier et même de sa maison si affinités.

+33 6 61 49 35 63 http://www.sylvielesgourgues.com/

