Atelier Ouvert MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Atelier Ouvert MUba Eugène Leroy, 14 mai 2022, Tourcoing. Atelier Ouvert

MUba Eugène Leroy, le samedi 14 mai à 18:00

Toute la soirée, l’atelier du MUba est ouvert aux familles pour expérimenter et rechercher des accords de couleurs autour des quatre saisons.

limité à 10 personnes

La couleur des saisons MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu MUba Eugène Leroy Adresse 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville MUba Eugène Leroy Tourcoing Departement Nord

MUba Eugène Leroy Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Atelier Ouvert MUba Eugène Leroy 2022-05-14 was last modified: by Atelier Ouvert MUba Eugène Leroy MUba Eugène Leroy 14 mai 2022 MUba Eugène Leroy Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord