Goxwiller Bas-Rhin Goxwiller L’association Accélérateur de particules organise les Ateliers Ouverts chaque printemps depuis 1999. À l’occasion de ces 2 week-ends de portes ouvertes d’ateliers d’artistes, c’est tout un territoire et sa richesse créative qui s’illuminent et deviennent visible pour le grand public. Vous y découvrirez : une céramiste, une photographe et une sculptrice. Exposition éphémère chez l’artiste +33 7 86 21 10 51 L’association Accélérateur de particules organise les Ateliers Ouverts chaque printemps depuis 1999. À l’occasion de ces 2 week-ends de portes ouvertes d’ateliers d’artistes, c’est tout un territoire et sa richesse créative qui s’illuminent et deviennent visible pour le grand public. Vous y découvrirez : une céramiste, une photographe et une sculptrice. Goxwiller

