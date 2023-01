Atelier Othe couture & tricot Cerisiers Cerisiers Cerisiers Catégories d’Évènement: Cerisiers

2023-01-25 – 2023-01-25

Médiathèque de Cerisiers 2 Rue de la Place

Cerisiers

Yonne Cerisiers Othe couture & tricot Othe couture, c’est un atelier participatif où l’on peut s’initier au tricot et à la couture, recevoir des conseils, partager ses connaissances, des idées. Une fois par mois, vous pourrez au choix,réaliser le projet proposé lors de la séance ou venir avec vos propres travaux, dans une ambiance conviviale. Le matériel est fourni à partir de dons et de récup’. Si vous avez de la laine, du tissu ou du matériel dont vous ne vous servez plus, vous pouvez les déposer à la médiathèque. L’atelier est ouvert aux passionnés à partir de 11 ans. Une fois par mois de 15h à 17h : mercredi 25 janvier

bibliotheque.cerisiers@gmail.com +33 3 86 86 38 53

