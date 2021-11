Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Atelier osier – la mangeoire à oiseaux Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Villaines-les-Rochers

Atelier osier – la mangeoire à oiseaux Villaines-les-Rochers, 20 novembre 2021, Villaines-les-Rochers. Atelier osier – la mangeoire à oiseaux Villaines-les-Rochers

2021-11-20 – 2021-11-20

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire Villaines-les-Rochers 75 EUR 75 Atelier de fabrication d’une mangeoire à oiseaux dans la journée.

Le matin, à partir de 9H30, fond sur croisée, et montage de la partie basse de la mangeoire. L’après-midi, fabrication du toit et assemblage. Fin de l’atelier autour d’un thé vers 17H Atelier de fabrication d’une mangeoire à oiseaux dans la journée.

Le matin, à partir de 9H30, fond sur croisée, et montage de la partie basse de la mangeoire. L’après-midi, fabrication du toit et assemblage. Fin de l’atelier autour d’un thé vers 17H mhelenemetezeau@gmail.com +33 6 21 73 09 40 https://lespaniersdhelene.com/ Atelier de fabrication d’une mangeoire à oiseaux dans la journée.

Le matin, à partir de 9H30, fond sur croisée, et montage de la partie basse de la mangeoire. L’après-midi, fabrication du toit et assemblage. Fin de l’atelier autour d’un thé vers 17H MH Métézeau

Villaines-les-Rochers

dernière mise à jour : 2021-01-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Autres Lieu Villaines-les-Rochers Adresse Ville Villaines-les-Rochers lieuville Villaines-les-Rochers