Atelier osier créatif à partir de 3 ans – spécial Halloween au Pays de l’Osier

Atelier osier créatif à partir de 3 ans – spécial Halloween au Pays de l’Osier, 31 octobre 2022, . Atelier osier créatif à partir de 3 ans – spécial Halloween au Pays de l’Osier

2022-10-31 – 2022-10-31 le 31 octobre 2022

Atelier spécial Halloween au Pays de l’Osier

Ateliers cornet à bonbon, araignées, chauve-souris, sorcières et utilisation de l’osier frais pour les citrouilles…

Ateliers osier pour tous, enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30, de 12 à 25 euros. Le matin ou l’après midi. Horaires : 9H30-12H30 et 14H30-17H30

Possibilité de stages adultes à la ½ journée ou la journée pour faire son panier, osier au jardin, peinture au calame d’osier..

RESERVATION EN LIGNE www.lespaniersdhelene.com

06 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com le 31 octobre 2022

Atelier spécial Halloween au Pays de l’Osier

Ateliers cornet à bonbon, araignées, chauve-souris, sorcières et utilisation de l’osier frais pour les citrouilles…

Ateliers osier pour tous, enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. le 31 octobre 2022

Atelier spécial Halloween au Pays de l’Osier

Ateliers cornet à bonbon, araignées, chauve-souris, sorcières et utilisation de l’osier frais pour les citrouilles…

Ateliers osier pour tous, enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30, de 12 à 25 euros. Le matin ou l’après midi. Horaires : 9H30-12H30 et 14H30-17H30

Possibilité de stages adultes à la ½ journée ou la journée pour faire son panier, osier au jardin, peinture au calame d’osier..

RESERVATION EN LIGNE www.lespaniersdhelene.com

06 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com M H Métézeau dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville