Atelier origamis Bibliothèque Amélie, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Un atelier origami, pour petits et grands. Samedi 18 juin, dans l’espace Jeunesse. Fabriquez des origamis sur le thème de l’été ! Bateaux, poissons, vêtements ou même glaces, il y en aura pour tous les goûts ! Pour petits et grands à partir de 6 ans Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

