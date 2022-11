Atelier Origami spécial Noël à Quai Cyrano

Atelier Origami spécial Noël à Quai Cyrano, 10 décembre 2022, . Atelier Origami spécial Noël à Quai Cyrano



2022-12-10 – 2022-12-10 Quai Cyrano organise un atelier origami spécial Noël. Viens fabriquer ton origami : décoration de noël 100% fait main garanti ! Vous pourrez également déguster notre vin chaud et chocolat chaud en vente à la maison des vins dans une ambiance conviviale et chaleureuse tout en profitant du Marché de Noël. 2 sessions d'ateliers proposées : 15h et 16h (durée de l'atelier : 1h environ) SUR RESERVATION téléphonique. Nombre de places limité.

