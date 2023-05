Atelier Origami musée national Eugène-Delacroix, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 15h30 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Tarif : 5 € (tarif unique). Visite libre du musée comprise dans la réservation (le jour même)

Réservation obligatoire : 01 44 41 86 50 / contact.musee-delacroix@louvre.fr

L’art du pliage japonais inspiré par les fleurs du jardin de d’Eugène Delacroix.

Accompagnés de notre intervenant, venez transformer, sous vos doigts, le papier en une multitudes de fleurs aux formes et aux couleurs variées. Seul, en famille ou entre amis, essayez-vous à l’art de l’origami, en vous inspirant du jardin de Delacroix, et repartez avec vos plus beaux pliages.

musée national Eugène-Delacroix 6 rue de furstemberg 75006 Paris

Contact : https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/ 0144418650 contact.musee-delacroix@louvre.fr https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/

© Musée du Louvre Atelier Origami