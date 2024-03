Atelier origami mobile marin Musée la Maison de la Pêche 44420 La turballe La turballe, vendredi 12 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T11:00:00+02:00 – 2024-04-12T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-10T11:00:00+02:00 – 2024-05-10T12:00:00+02:00

Découvrez l’origami, cet art du pliage de papier japonais et fabriquez votre mobile marin personnalisé.

Concentration, sourires et créativité sont au rendez-vous pour une belle décoration à accrocher chez vous !

A partir de 7 ans. Atelier ne nécessitant pas d’accompagnateur.

Musée la Maison de la Pêche 44420 La turballe

JEUNESSE LOISIRS