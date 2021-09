Lussac-les-Châteaux La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux, Vienne Atelier origami La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Atelier origami La Sabline – Médiathèque, 20 octobre 2021, Lussac-les-Châteaux. Atelier origami

La Sabline – Médiathèque, le mercredi 20 octobre à 15:00

L’origami consiste à réaliser de petites sculptures en papier par une succession de plis. Viens t’essayer à cette technique avec Elise Haudiquert – Au cœur du Papier de Montmorillon.

Enfants à partir de 5 ans / Gratuit / Sur inscription

L’origami est l’art traditionnel japonais du pliage du papier. La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Médiathèque Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux