Le samedi 17 juin 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr La Bibliothèque Amélie vous propose au travers de l’atelier origami de découvrir L’art du pliage . Après les ateliers créatifs pour les enfants, la bibliothèque Amélie propose pour la première fois un atelier Pliage pour le public adulte. inscriptions à partir du samedi 27 mai 2023 Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

