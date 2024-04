Atelier Origami et froissage au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 26 octobre 2024.

Avec Florian Clédat de Mille et un plis, découvrez la technique du papier froissé, une discipline dérivée de l’origami. Découvrez les contraintes techniques et créez une pièce en papier froissé. Atelier pour adultes uniquement .

Début : 2024-10-26 15:00:00

fin : 2024-10-26 17:00:00

Moulin du Got Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine boutique@moulindugot.fr

