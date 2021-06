Le Mesnil-Saint-Denis Château-mairie du Mesnil-Saint-Denis Le Mesnil-Saint-Denis, Yvelines Atelier origami Château-mairie du Mesnil-Saint-Denis Le Mesnil-Saint-Denis Catégories d’évènement: Le Mesnil-Saint-Denis

Yvelines

Atelier origami Château-mairie du Mesnil-Saint-Denis, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Mesnil-Saint-Denis.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château-mairie du Mesnil-Saint-Denis

En arrivant au château-mairie, vous pourrez vous inscrire pour un atelier origami dans ce château de la fin de la Renaissance !

inscription par petit groupe pour les atelier d origami

Château-mairie du Mesnil-Saint-Denis 1 rue Henri-Husson 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00

