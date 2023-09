Atelier origami Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 11 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Venez apprendre à fabriquer une guirlande à base d’origami.

Dans le cadre des Mordus du manga, nous vous proposons un atelier autour de l’origami, l’art traditionnel japonais du pliage. Quelques carrés de papier, du fil et une aiguille, une perle et surtout vos dix doigts pour fabriquer une jolie guirlande avec des grues et des chapeaux de samouraïs.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

Bibliothèque Couronnes Guirlande d’origami