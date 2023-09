Atelier origami Bibliothèque André Malraux Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 08 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Atelier tout public à partir de 8 ans. Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Venez participer à un atelier dédié à l’agilité des doigts et à la poésie de ces créations de papier.

Dans le cadre des Mordus du manga, un atelier pour s’initier aux bases de l’art traditionnel

japonais de l’origami. Le mot origami vient du verbe japonais « oru » (plier) et du mot « kami » (papier). Du pliage et seulement du pliage, pli vallée, pli montagne, pour explorer la géométrie du carré et en faire naître des éléments beaux de leur fragilité.

Quelques modèles à la difficulté croissante et

l’inévitable grue, symbole de la paix…

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

cop C. Mong atelier origami