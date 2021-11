Benais Benais Benais, Indre-et-Loire Atelier origami Benais Benais Catégories d’évènement: Benais

Benais Indre-et-Loire Benais 8 EUR 8 14 « Et si on s’occupait en famille pendant les vacances. » L’association Culture et Loisirs de Benais vous propose pendant les vacances scolaires, un atelier origami à destination des enfants en duo avec un adulte. L’atelier est ouvert à partir de 5 ans, pour une durée de 2 heures (14h à 16h). Uniquement sur inscription. Le matériel vous est fourni (papier, supports divers…) Tarifs :

Si vous venez avec 1 enfant : 8€

Si vous venez avec 2 enfants : 12€

