Musée vivant de l’école publique, le dimanche 23 janvier 2022 à 18:00

À partir d’une page de livre, vous apprendrez à faire un cœur en origami. Vous serez plongé dans l’ambiance début XXe sièce, car l’atelier aura lieu dans la salle de classe reconstituée du musée. Vous repartirez avec à la fin de l’atelier.

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T18:00:00 2022-01-23T18:30:00

