Atelier Origami autour de la grainothèque Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Origami autour de la grainothèque Bibliothèque Jeunesse Diderot, 19 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 février 2022

de 10h30 à 12h00

gratuit

Venez participer à la confection de sachets pour les graines récoltées cet hiver! Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil Paris 75012

1 : Gare de Lyon (Paris) (250m) 57 : Daumesnil – Diderot (Paris) (39m)

Contact : 01 43 40 69 94 bibliotheque.diderot@paris.fr Atelier;Nature

Date complète :

2022-02-19T10:30:00+01:00_2022-02-19T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jeunesse Diderot Adresse 42 avenue Daumesnil Ville Paris lieuville Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Departement Paris

Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Origami autour de la grainothèque Bibliothèque Jeunesse Diderot 2022-02-19 was last modified: by Atelier Origami autour de la grainothèque Bibliothèque Jeunesse Diderot Bibliothèque Jeunesse Diderot 19 février 2022 Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Paris

Paris Paris