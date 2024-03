Atelier Origam’Eiffel ! Stavanger Sølvberget Stavanger, samedi 16 mars 2024.

Atelier Origam’Eiffel ! Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Samedi 16 mars, 15h00 Stavanger Sølvberget

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Atelier pour enfants accompagnés de tuteurs. On sort du papier, des ciseaux et de la colle. Tout le monde peut participer, il n’est pas nécessaire de connaître le français pour être créatif !

Mariette Bonelli, passionnée d’art et d’artisanat, propose des créations en papier de différents degrés de difficulté : du coloriage de drapeaux des pays francophones aux cartes pop-up en passant par le pliage de la Tour Eiffel en 3D.

L’artiste Marina Blain vous guide dans l’art ancien de l’origami et accueille le printemps avec un magnifique bouquet.

Des animateurs et assistants sont présents. Différents groupes divisés par âge (4-8 ans et 9-99 ans), degré de difficulté et intérêt.

Stavanger Sølvberget Sølvberggata 2, 4006 Stavanger Stavanger 4006 Storhaug Rogaland