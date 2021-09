Avranches Musée d'art et d'histoire d'Avranches Avranches, Manche Atelier : Orient & oxydants Musée d’art et d’histoire d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Atelier : Orient & oxydants Musée d’art et d’histoire d’Avranches, 18 septembre 2021, Avranches. Atelier : Orient & oxydants

Musée d’art et d’histoire d’Avranches, le samedi 18 septembre à 12:00

L’exposition **Collections à la loupe, 5 ans de restauration** présente notamment une statuette égyptienne fraîchement restaurée. Restaurateur·rice·s en herbe, venez vous essayer au nettoyage d’objets en cuivre !

Réservation obligatoire (jauge limitée). Accès sur présentation du pass sanitaire.

Quel est le lien entre égyptologie et vieux centimes ? La restauration… À vous de tester ! Musée d’art et d’histoire d’Avranches Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Musée d'art et d'histoire d'Avranches Adresse Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches Ville Avranches lieuville Musée d'art et d'histoire d'Avranches Avranches