2022-05-12 – 2022-05-12 Démonstration du fonctionnement d’un Orgue Sensoriel.

Jeudi 12 MAI de 10h à 11h Par Tanguy Pacault du Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine.

Espace Jeunesse, de la médiathèque Jean-Michel Bollé

Gratuit/Tout public.

Dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre du Temps fort Autrement du 3 au 12 mai 2022

