La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 15 juillet à 10:00

** »****_La teamLechapus // Orchestre Plastique propose une série d’ateliers dans la lignée de la poétique du spectacle GDDP: Le Grand Détournement de Déchets Plastiques !_** Fabrication de 3 objets à partir de déchets plastiques pour conception d’un jardin sonore : Le sodaphone est un instrument réalisé à partir de bouteilles de soda américain mises sous pression d’air à l’aide d’une valve de pneu de voiture encastrée dans le bouchon plastique. On gonfle la bouteille pour accorder l’instrument. Le sodaphone est jouable avec des baguettes et se met en musique par l’action des gouttes de pluie. » Le CSC de Felix Thomas travaille tout au long de l’année sur le zéro déchet et souhaite approfondir leur démarche cet été.

atelier privé

