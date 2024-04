Atelier Or et Crin (JEMA) Le bourg Lavaudieu, samedi 6 avril 2024.

Atelier Or et Crin (JEMA) Le bourg Lavaudieu Haute-Loire

Dans le cadre des JEMA 2024



Visite de l’Atelier Or et Crin (dorure et tapisserie) à Lavaudieu

Candice Garde

www.atelier-or-et-crin.fr

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Le bourg Atelier Or et Crin

Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes atelier.oretcrin@gmail.com

L’événement Atelier Or et Crin (JEMA) Lavaudieu a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne