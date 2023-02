Dorure Enluminure Reliure Atelier Or & D Cor Saint-Chamas Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Dorure Enluminure Reliure Atelier Or & D Cor, 1 avril 2023, Saint-Chamas. Dorure Enluminure Reliure 1 et 2 avril Atelier Or & D Cor Découverte des savoir-faire des métiers de doreur ornemaniste, d’enlumineur et de relieur. Atelier Or & D Cor rue Auguste Fabre 13250 SAINT-CHAMAS Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Lors de l’ouverture de mon atelier, Feuilles d’or, d’argent, de cuivre, pigments, parchemin et outils du doreur seront à l’honneur pour cette présentation.

Je proposerai également des démonstrations de pose de la feuile ainsi qu’une exploration des matériaux.

Enfin, je vous ferai découvrir mes dernières créations et mes travaux en cours.

A cette occasion l’atelier invite Carole Vacca, créatrice de papiers et relieur, de l’atelier Papiers Sensibles à présenter son travail et ses réalisations.

