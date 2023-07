Atelier poterie pour adultes Atelier OqOarts Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

Atelier poterie pour adultes 16 et 17 septembre Atelier OqOarts Gratuit. Sur inscription. Maximum 6 personnes par atelier. 4 ateliers de 6 personnes.

Rencontre avec l’artisan : présentation du métier, de son histoire et de son évolution, ainsi que des savoir-faire mobilisés. Expérimentation personnelle des techniques et manipulation des outils.

Création d’un objet témoin de votre initiation à emporter avec vous.

Atelier OqOarts 37 allée du Languedoc, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 71 29 69 »}] Dans l’atelier OqOarts, Sophie Voisin, artisan céramiste, réalise des objets élégants au regard mais aussi au toucher. Vaisselle, bijou contemporain, décoration intérieure et sur mesure pour restaurants, professionnels et particuliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

