**Atelier organisé le jeudi 11 mars 2021 à 13h sur Teams. L’atelier aura lieu sur l’application Teams : une adresse universitaire Rennes1 est préférable pour s’y inscrire** Vous avez parfois du mal à trouver des résultats pertinents sur Pubmed ou bien n’êtes pas très sûrs des équations de recherche que vous utilisez. Venez à cette atelier pour découvrir comment optimiser votre usage de ce moteur de recherche et comment éviter de passer à côté de textes essentiels [Je m’inscris !](https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/optimisez-votre-utilisation-de-p) L’inscription est obligatoire : elle vous permet de réserver une place, elle nous permet de mieux préparer l’atelier. L’atelier est annulé si moins de 3 participants sont inscrits Les ateliers de la BU : des formations courtes et gratuites proposées sur les 3 campus ! Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

