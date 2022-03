Atelier : Opinel et bouts de ficelles Lorentzen Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lorentzen

Atelier : Opinel et bouts de ficelles Lorentzen, 28 septembre 2022, Lorentzen. Atelier : Opinel et bouts de ficelles Lorentzen

2022-09-28 14:00:00 – 2022-09-28 17:00:00

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen EUR Apprendre à manier un couteau, tailler, sculpter… laisser libre cours à son imagination et tenter de réaliser ce que nous inspirera la forêt, l’Opinel et quelques bouts de ficelle … Informations pratiques :

A partir de 8 ans

RDV à 14h Inscription obligatoire

Tarif : carte de membre de la Grange aux Paysages : 10€ par famille.

