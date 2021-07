Paris Cinéma Studio des Ursulines Paris Atelier « On refait le son des sportifs » Cinéma Studio des Ursulines Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier « On refait le son des sportifs » Cinéma Studio des Ursulines, 11 septembre 2021, Paris.

Venez refaire le son des sportifs en vous inspirant du film Sportif par amour ! SPORTIF PAR AMOUR + ATELIER BRUITAGE Le Film DE JAMES WONG HORNE ET BUSTER KEATON

États-Unis I 1927 I 1h06 I muet I noir & blanc à partir de 5 ans Peu importe qu’il pleuve à verse et que son costume rétrécisse : lors de la remise des prix, Ronald, brillant étudiant, vante avec véhémence la supériorité des études face au sport. Son attitude amène les sarcasmes d’un auditoire de nantis jaloux et provoque même la colère de Mary, sa dulcinée, qui lui rappelle qu’un sportif est plus séduisant qu’un frêle lettré. Seule solution pour la reconquérir : briller comme athlète face à son rival musclé, Jeff, dans le lycée où elle se rendra… L’atelier Peggy Hartmann refait le son d’un extrait de film avec l’aide du public. En fonction de l’extrait et/ou du nombre de spectateurs, ce son est réalisé soit avec des objets, soit par bruitage à la bouche. Durée : 20 min Spectacles -> Jeune public Cinéma Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

Contact :Le Studio des Ursulines http://www.studiodesursulines.com/ https://www.facebook.com/studiodesursulines/

