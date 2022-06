Atelier: On recolle les pots cassés

Atelier: On recolle les pots cassés, 2 novembre 2022, . Atelier: On recolle les pots cassés

2022-11-02 14:00:00 – 2022-11-02 17:00:00 Atelier en famille

A partir de 7 ans – 5 euros par personne

Places limitées, réservation obligatoire à l’office de tourisme

De l’analyse des fragments à l’expérimentation, mettez-vous dans la peau d’un céramologue !

Gouter tiré du sac. Atelier en famille

A partir de 7 ans – 5 euros par personne

Places limitées, réservation obligatoire à l’office de tourisme

De l’analyse des fragments à l’expérimentation, mettez-vous dans la peau d’un céramologue !

Gouter tiré du sac. dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville