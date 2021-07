Paris Cinéma Chaplin Denfert Paris Atelier « On colorie ! » Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégorie d’évènement: Paris

Venez colorier la Tour Eiffel à la façon de Delaunay ! CHIEN POURRI + atelier COLORIAGE

Le Film DE DAVY DURAND France – 2020 – 1h animation couleur à partir de 3 ans Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues

de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens

commencent à trouver ça louche… L’atelier Viens colorier la Tour Eiffel à la façon de Delaunay ! Durée de l’atelier : 20 min Spectacles -> Jeune public Cinéma Chaplin Denfert 24 Place Denfert-Rochereau Paris 75014

Contact :Chaplin Denfert https://www.lescinemaschaplin.fr/ https://www.facebook.com/cinemaschaplin/ Spectacles -> Jeune public Cinéma;En famille;Enfants

