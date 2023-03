Portes ouvertes de l’atelier « Ombre soleil Créations » Atelier Ombresoleil Castelculier Catégories d’Évènement: Castelculier

Portes ouvertes de l’atelier « Ombre soleil Créations » Atelier Ombresoleil, 28 mars 2023, Castelculier. Portes ouvertes de l’atelier « Ombre soleil Créations » 28 mars – 2 avril Atelier Ombresoleil Je pratique et joue avec la technique du polymère pour réaliser mes créations depuis plus de 10 ans.

A l’occasion des journées européénnes, j’ouvre mon atelier au public pour faire mieux découvrir cette matière fascinante qui se prête à toutes les fantaisies créatives et partager ma passion.

Outre le showroom mis en place, vous pourrez accéder à l’atelier, et voir des démonstrations que j’effectuerai tout au long de cette semaine. Vous participerez à la création des bijoux du modelage à l’assemblage, des différentes étapes de finition jusqu’au résultat final. Atelier Ombresoleil 1133 ROUTE DE TOULOUSE 47240, CASTELCULIER Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ombresoleilcreations/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T17:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 pâte polymère polymer clay Cécile MEYER

