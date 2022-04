Atelier olfactif et littéraire Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Atelier olfactif et littéraire Honfleur
2022-04-30

2022-04-30 – 2022-04-30

Honfleur Calvados Animé par Béatrice Égémar, autrice.

Jasmin, rose, pivoine, réséda : la douceur printanière est là révélant mille et un parfums. N’hésitez pas à venir tester d’autres senteurs lors de l’atelier olfactif et littéraire ! Passionnée par la magie envoûtante des parfums, elle initiera les personnes présentes à son atelier aux fragrances rares ou oubliées du Moyen Âge aux années 1920. Si vous souhaitez passer un délicieux moment, l’atelier olfactif est ouvert à tou.te.s mais dans la limite de 20 places disponibles afin de faciliter les échanges entre les participant.e.s et l’autrice. Nul doute que Béatrice Égémar, passionnée par l’histoire et le monde des senteurs saura vous transporter dans son univers olfactif. Animé par Béatrice Égémar, autrice.

Honfleur

