Mauges-sur-Loire 49570 Mauges-sur-Loire 6 6 EUR Mésanges, rouges-gorges, moineaux… nous les connaissons tous ces petits oiseaux qui fréquentent nos jardins ! Mais savez-vous différencier le mâle de la femelle ? C’est l’occasion de découvrir leur nombreuse caractéristique et de leur construire un abri pour l’hiver. Places limitées. Sur réservation.

Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 8 ans.

Mésanges, rouges-gorges, moineaux… nous les connaissons tous ces petits oiseaux qui fréquentent nos jardins ! Mais savez-vous différencier le mâle de la femelle ? C'est l'occasion de découvrir leur nombreuse caractéristique et de leur construire un abri pour l'hiver. Places limitées. Sur réservation.

Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 8 ans.

Tarifs : 6€ et 4€ par nichoir fabriqué.

contact@caploire.fr +33 2 41 39 07 10 http://caploire.fr/

