2023-03-12 14:00:00 – 2023-03-12 16:00:00

Finistere Le Conquet Huitrier pie, aigrette garzette, héron cendré ou courlis et chevalier gambette : nous le croquerons (croquis) en 6 coups de crayon et 3 taches de couleur avant de le rencontrer : un apprentissage rapide et efficace par imprégnation suivi d’une immersion sur le terrain, autrement dit au plus près des habitats privilégiés pour le repos ou le repas par les oiseaux. RDV à la croix blanche au “fond” de la Ria : croisement rue du Conquet et étang de Kerjean +33 6 71 20 65 03 Croisement rue du Conquet A la croix blanche au “fond” de la Ria Le Conquet

