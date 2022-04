Atelier oiseau en papier avec Naïéli design Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Atelier oiseau en papier avec Naïéli design Saint-Maixent-l’École, 30 avril 2022, Saint-Maixent-l'École. Atelier oiseau en papier avec Naïéli design Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

2022-04-30 – 2022-04-30 Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau

Franco-mexicaine, Samantha Milhet vous emmène dans un univers joyeux et onirique à la découverte du papier. L'objectif de cet atelier pour enfants et parents est de vous permettre de réaliser un oiseau en papier, tout en étant guidés dans votre création mais aussi, laisser libre court à votre imagination. À partir de 6 ans

+33 5 54 98 00 03

Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

