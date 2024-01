Atelier Oh Appli Day Médiathèque de Gien Gien, mercredi 28 février 2024.

Atelier Oh Appli Day Atelier Oh Appli Day 28 février et 1 mars Médiathèque de Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T13:30:00+01:00 – 2024-02-28T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T13:30:00+01:00 – 2024-03-01T15:00:00+01:00

Plongez et découvrez en famille une nouvelle application qui vous fera découvrir avec quelques formes, un brin de poésie, de l’imagination et des traits de crayon, une application joyeuse, créative et assez géniale.

Une courte introduction nous présente les formes malicieuses qui sortent d’un chapeau et se rangent à gauche de l’écran. C’est parti ! On les déplace du bout des doigts au centre de l’écran et « ding ! » la forme prend vie et le dessin apparaît dans une animation légère. D’une tape, la forme se retourne et le losange qui était un cerf-volant devient le toit d’une maison.

Médiathèque de Gien 8 Rue Georges Clémenceau, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 05 19 51 »}]

FMACEN045V509V77

Ville de Gien