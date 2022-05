ATELIER OEUNO-LUDIQUES Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

ATELIER OEUNO-LUDIQUES Laval, 10 juin 2022, Laval. ATELIER OEUNO-LUDIQUES Laval

2022-06-10 19:00:00 – 2022-06-10 20:30:00

Laval Mayenne Laval EUR 35 Sur le Vallis Guidonis, à quai, vivez un moment de partage et de découverte autour du vin.

Animé par Anthony Aulnette, de la Cave du Château, vous dégusterez 6 bouchées, assortis à 6 vins, au cours d’une expérience sensorielle ludique et surprenante ! Atelier Oeno-Ludiques +33 2 43 49 45 26 https://www.laval-tourisme.com/ Sur le Vallis Guidonis, à quai, vivez un moment de partage et de découverte autour du vin.

Animé par Anthony Aulnette, de la Cave du Château, vous dégusterez 6 bouchées, assortis à 6 vins, au cours d’une expérience sensorielle ludique et surprenante ! Laval

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Ville Laval lieuville Laval Departement Mayenne

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

ATELIER OEUNO-LUDIQUES Laval 2022-06-10 was last modified: by ATELIER OEUNO-LUDIQUES Laval Laval 10 juin 2022 Laval mayenne

Laval Mayenne