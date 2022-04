Atelier oeufs de Pâques

Atelier oeufs de Pâques, 27 avril 2022, . Atelier oeufs de Pâques

2022-04-27 – 2022-04-27 Fabrication de nids de Pâques et peinture sur œufs.

Rendez-vous : Salle Ernest Dailly (à côté de la mairie). Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Matériel fourni.

Les enfants doivent rester sous la surveillance des parents, présents pendant toute la durée de l’atelier – Les parents ne doivent pas aider l’enfant.

Inscription gratuite à l’Office de Tourisme Fabrication de nids de Pâques et peinture sur œufs.

Rendez-vous : Salle Ernest Dailly (à côté de la mairie). Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Matériel fourni.

Les enfants doivent rester sous la surveillance des parents, présents pendant toute la durée de l’atelier – Les parents ne doivent pas aider l’enfant.

Inscription gratuite à l’Office de Tourisme +33 2 35 86 05 69 Fabrication de nids de Pâques et peinture sur œufs.

Rendez-vous : Salle Ernest Dailly (à côté de la mairie). Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Matériel fourni.

Les enfants doivent rester sous la surveillance des parents, présents pendant toute la durée de l’atelier – Les parents ne doivent pas aider l’enfant.

Inscription gratuite à l’Office de Tourisme ©Syndicat d’Initiative – 2022 dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville