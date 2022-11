ATELIER – OEUFS DE DINOSAURE

ATELIER – OEUFS DE DINOSAURE, 30 novembre 2022, . ATELIER – OEUFS DE DINOSAURE



2022-11-30 14:00:00 – 2022-11-30 15:00:00 Atelier d’expérience scientifique à destination des enfants de 7 à 10 ans.

Sur inscription. – dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville