Atelier oenologique : les vins rouge de la Loire Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Atelier oenologique : les vins rouge de la Loire Montignac, 22 mars 2022, Montignac. Atelier oenologique : les vins rouge de la Loire Salle ETL, amicale laïque du Montignacoi 57 rue du quatre septembre Montignac

2022-03-22 19:00:00 – 2022-03-22 21:00:00 Salle ETL, amicale laïque du Montignacoi 57 rue du quatre septembre

Montignac Dordogne Montignac Exposé, découverte, échanges, dégustation avaec Jacques Dellac et Jean-Noël Barbazanges, Maître de Chai.

Fin d’atelier autour d’un buffet Périgourdin. Exposé, découverte, échanges, dégustation avaec Jacques Dellac et Jean-Noël Barbazanges, Maître de Chai.

Fin d’atelier autour d’un buffet Périgourdin. +33 5 53 51 86 88 Exposé, découverte, échanges, dégustation avaec Jacques Dellac et Jean-Noël Barbazanges, Maître de Chai.

Fin d’atelier autour d’un buffet Périgourdin. ©vinotrip

Salle ETL, amicale laïque du Montignacoi 57 rue du quatre septembre Montignac

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Salle ETL, amicale laïque du Montignacoi 57 rue du quatre septembre Ville Montignac lieuville Salle ETL, amicale laïque du Montignacoi 57 rue du quatre septembre Montignac Departement Dordogne

Montignac Montignac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac/

Atelier oenologique : les vins rouge de la Loire Montignac 2022-03-22 was last modified: by Atelier oenologique : les vins rouge de la Loire Montignac Montignac 22 mars 2022 Dordogne montignac

Montignac Dordogne