Atelier œnologique au Château de Mayragues

Castelnau-de-Montmiral

2022-06-11

16:00:00 – 18:00:00

Castelnau-de-Montmiral 81140 Castelnau-de-Montmiral EUR 99 99 Plus qu’une expérience d’œnologie, un véritable apprentissage !

Votre agence Gaillac Visit, spécialiste en œnotourisme, vous propose de venir découvrir l’univers du vin dans un domaine viticole. contact@gaillacvisit.fr +33 6 70 51 84 51 https://www.gaillacvisit.fr/atelier-oenologique/ Mayragues Château de Mayragues Castelnau-de-Montmiral

